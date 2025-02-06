Με οργή υποδέχθηκαν στον ΠΑΟΚ τις νέες κυρώσεις για τα επεισόδια στο πάρκινγκ της OPAP Arena.

Αφότου γνωστοποιήθηκε ότι ο αθλητικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη και επέβαλε περιοριστικό όρο στον Ραζβάν Λουτσέσκου και πέντε συνολικά ποδοσφαιριστές (με αποτέλεσμα να λείψουν οι Τάισον, Κεντζιόρα και Οζντόεφ από το ματς με τον ΟΦΗ), ο «δικέφαλος του βορρά» αντέδρασε με αιχμηρή τοποθέτηση.

Σε θέση της ΠΑΕ λοιπόν αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Συνεχίζεται η προσπάθεια με κάθε τρόπο εξόντωσης του ΠΑΟΚ, με εξάντληση όλων των νομικών μέσων που παραβιάζουν και την λογική, αλλά και κάθε έννοια ισονομίας.

Μαζεύονται πολλές δήθεν τυχαίες τελείες, που μόνο αφελής δεν μπορεί να ενώσει για να αντιληφθεί πως υπάρχει ένας συντονισμένος πόλεμος εναντίον μας, από αυτούς που δεν μπορούν να χωνέψουν την επιτυχία ενός Συλλόγου εκτός Αθήνας που ανατρέπει την κατεστημένη τους αντίληψη για το πως πρέπει να μοιράζεται η πίτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο κόσμος μας πρέπει να ξέρει και να θυμάται ότι παρά τα λάθη και τις παραλείψεις μας, είμαστε περήφανοι που συνειδητά αντιστεκόμαστε και αντιμετωπίζουμε αυτές τις παθογένειες και με τη βοήθειά του καταφέρνουμε πάντα να σηκωθούμε ισχυρότεροι. Μια υπόσχεση που κρατάμε σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια».

