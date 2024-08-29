Μία… ζωή στους Γουόριορς θα παραμείνει ο Στεφ Κάρι, ο οποίος συμφώνησε με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ για τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους, έναντι 62,6 εκατ. δολαρίων.



Μάλιστα, με την εξέλιξη αυτή, ο σπουδαίος γκαρντ μπήκε σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ», καθώς έγινε ο μόλις τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με πάνω από 500 εκατομμύρια κέρδος από τα συμβόλαια που έχει υπογράψει στην πλούσια από κάθε άποψη καριέρα του.



Οι άλλοι δύο είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Κέβιν Ντουράντ. Ο πρώτος, με το συμβόλαιό του να είναι σε ισχύ μέχρι το 2026 θα έχει συγκεντρώσει 583.949.926 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο δεύτερος, επίσης με συμβόλαιο μέχρι το 2026, θα τα ξεπεράσει οριακά, φτάνοντας στα 505.042.776 εκατομμύρια δολάρια.

