Παναθηναϊκός: Βρίσκεται σε παφές με τον Γιαμπουσέλε

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές στο μεταγραφικό παζάρι, ασκώντας ασφυκτική πίεση για την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σωτήρης Βετάκης, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Γάλλου φόργουορντ, με στόχο την άμεση ενίσχυση του ρόστερ

Το «τριφύλλι» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο NBA

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές στο μεταγραφικό παζάρι, ασκώντας ασφυκτική πίεση για την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σωτήρης Βετάκης, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Γάλλου φόργουορντ, με στόχο την άμεση ενίσχυση του ρόστερ.

Το «τριφύλλι» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο NBA και ειδικότερα το trade deadline, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε περίπτωση που ο Γιαμπουσέλε δεν βρει ομάδα που να τον καλύπτει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναμένεται να μείνει ελεύθερος στην αγορά, γεγονός που ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί, έχοντας ήδη κάνει δυναμική κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.