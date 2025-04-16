Μπουπεντζά: Έπεσε από το παράθυρο και σκοτώθηκε ο 28χρονος

Σοκάρει η είδηση, που φέρνει στο «φως» η ρουμανική Fanatik και αναπαράγεται, πλέον, από πολλά διεθνή Μέσα, μεταξύ των οποίων και αρκετά γαλλικά, σύμφωνα με την οποία ο 28χρονος Άαρον Μπουπεντζά είναι νεκρός! Ο πρώην επιθετικός της Μπορντό -μεταξύ άλλων- είχε γραφτεί πέρυσι στην Τουρκία ότι είχε απασχολήσει την ΑΕΚ για την κορυφή της επίθεσής της!



Ο διεθνής Γκαμπονέζος φέρεται να έπεσε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες για την ώρα από τον 11ο όροφο ενός κτιρίου στην Κίνα, καθώς αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα στην Τσετσιάνγκ.

Στο ρεπορτάζ τους οι Ρουμάνοι γράφουν: «Αν και πέρασε μόνο μερικούς μήνες στη Ραπίντ Βουκουρεστίου (σ.σ. Σεπτέμβριο πήγε, Ιανουάριο έφυγε) ο Άαρον Μπουπεντζά συμμετείχε σε αρκετές αμφιλεγόμενες στιγμές. Η άφιξή του στη Ραπίντ ήταν περίπλοκη, καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με την αιγυπτιακή Ζάμαλεκ, πριν πάρει την απόφαση να έρθει στη Ρουμανία, τελικά, για να συναντήσει ξανά τον προπονητή Μάριους Σουμούντικα, με τον οποίο είχε επίσης εργαστεί στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ Σαμπάμπ.

Στη συνέχεια, στον αγώνα με την Πετρολούλ, για το πρωτάθλημα, που έληξε 1-1, ο Μπουπεντζά αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Ραπίντ και όταν αντικαταστάθηκε από τον Σουμούντικα έκανε μια απίστευτη χειρονομία προς αυτούς! Στον αγώνα με την Afuma?i, λοιπόν, οι οπαδοί ανέβασαν ένα πανό εναντίον του!



Προφανώς, το πιο αμφιλεγόμενο περιστατικό του Γκαμπονέζου στη Ραπίντ ήταν αυτό, που οδήγησε στην αποχώρησή του από την ομάδα. Όταν η ομάδα επέστρεψε από το προπονητικό στρατόπεδό της στο Ντουμπάι στις αρχές της χρονιάς, ο Μπουπεντζά αρνήθηκε να επιστρέψει στη χώρα με την αποστολή του συλλόγου, μια απόφαση, που του κόστισε ακριβά, καθώς αργότερα αποκλείστηκε! Όλα τελείωσαν με μια μεταγραφή στην Κίνα, στην Τσετσιάνγκ».

