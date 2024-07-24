Αθανασίου: «Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να γκαζώσει μεταγραφικά, να πάρει παίκτες από το πάνω ράφι»

Την ανάγκη του Παναθηναϊκού να μετουσιώσει την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μεταγραφών με την απόκτηση ποδοσφαιριστών από το… πάνω ράφι, κατέγραφε ο Νίκος Αθανασίου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να γκαζώσει μεταγραφικά, επικοινωνιακά πάτησε ένα φρένο, διαψεύδοντας κάθε όνομα που έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες. Πιο πρόσφατο είναι του Τετέ, γενικά έχουν βγει κι άλλα ονόματα όπως του Ζότα ή του Πελίστρι, που όντως απασχόλησε. Έκριναν στον Παναθηναϊκό σκόπιμο να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια, χωρίς να σημαίνει πως βάζουν φρένο και στην αναζήτηση, και θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι εύκολο το φετινό καλοκαίρι, αλλά το πιο σημαντικό κι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρει παίκτες από το πάνω ράφι, ειδικά στα εξτρέμ. Εδώ που έχουμε φτάσει, είμαστε σε ένα οριακό επίπεδο, με πράγματα που βρίσκονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ίσως για αυτό ήθελε να βάλει φρένο ο Παναθηναϊκός, για να κινηθεί κάτω από τα ραντάρ και να κλείσει τις υποθέσεις», ήταν τα λόγια του.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επανέλαβε ότι το «τριφύλλι» σε κάθε τόνο, με κάθε τρόπο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πωλείται ο Ιωαννίδης, αλλά και ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπει να φεύγει ο διεθνής σέντερ φορ.

Ο Αθανασίου εκτίμησε πως, στην αυριανή λίστα και μέσω της παρουσίας του ή όχι σε αυτήν, θα δούμε αν στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ή ελπίζουν ότι ο Ιωαννίδης θα μπορέσει να παίξει για ένα συγκεκριμένο διάστημα στη ρεβάνς με την Μπότεβ Πλόβντιβ.

Ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αναφορικά με την αποχώρηση ή όχι του Βαγιαννίδη από τους «πράσινους», καταγράφοντας τα δεδομένα.

