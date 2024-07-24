Τσανάκας: «Ζεστός και για Ντομίνγκες ο Ολυμπιακός»

Το καλοκαίρι είναι ήδη ζεστό και αναμένεται ακόμη πιο… θερμό στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός προχωράει με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, με τον Γιώργο Τσανάκα να μεταφέρει την πληροφορία πως ο Μπέντζαμιν Ντομίνγκες, το όνομα του οποίου αποκάλυψε ο ίδιος προ ημερών στον bwinΣΠΟΡ FM, απασχολεί έντονα και οι Πειραιώτες είναι ζεστοί για την περίπτωση αυτή.

«Είναι ένα πρότζεκτ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από τους κορυφαίους ντριμπλέρ στην Αργεντινή και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, λένε για έναν ποδοσφαιριστή που μελλοντικά θα απασχολήσει… κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Επαφή έχει γίνει ήδη με την ομάδα του και την πλευρά του παίκτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τον Ποντένσε και ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλό δρόμο, παλεύοντας για την απόκτησή του από τη Γουλβς. Μάλιστα, σημείωσε πως υπάρχει μεγάλη διάθεση ώστε να δοθούν πολλά χρήματα ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό ρόστερ και αποδεικνύεται από αρκετές κινήσεις, τις οποίες και ανέλυσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.