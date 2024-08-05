Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Σπάρτα Πράγας/Στεάουα Βουκουρέστιου αν αποκλείσει τη Μάλμε ο ΠΑΟΚ

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Champions League (εφόσον αποκλείσει τη Μάλμε στον γ' προκριματικό) θα είναι μία εκ των Σπάρτα Πράγας και Στεάουα Βουκουρέστιου

ΠΑΟΚ Champions League

Κόντρα σε Σπάρτα Πράγας ή Στεάουα Βουκουρεστίου θα κοντραριστεί ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Champions League, εφόσον βγάλει νοκ άουτ τη Μάλμε.

Ο πρωταθλητής Ελλάδος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σουηδών στον γ’ προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δίνοντας εκτός έδρας την Τρίτη (6/8) το πρώτο ματς και τη ρεβάνς στην Τούμπα (13/8).

Εφόσον πετύχει τον στόχο του, θα βρει στον δρόμο του είτε τους Τσέχους ή τους Ρουμάνους, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, δίνοντας τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα 20 ή 21 Αυγούστου και τη ρεβάνς εκτός έδρας 27 ή 28 του μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Γιανγκ Μπόις - Γαλατάσαραϊ
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Καραμπάγκ / Λουντογκόρετς
Μίτιλαντ / Φερετσβάρος - Σλόβαν Μπρατισλάβας / ΑΠΟΕΛ
Γιαγκελόνια / Μπόντο Γκλιμτ - Ερυθρός Αστέρας
ΠΑΟΚ / Μάλμε - Σπάρτα Πράγας / Στεάουα Βουκουρεστίου

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Champions League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark