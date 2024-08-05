Κόντρα σε Σπάρτα Πράγας ή Στεάουα Βουκουρεστίου θα κοντραριστεί ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Champions League, εφόσον βγάλει νοκ άουτ τη Μάλμε.

Ο πρωταθλητής Ελλάδος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σουηδών στον γ’ προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δίνοντας εκτός έδρας την Τρίτη (6/8) το πρώτο ματς και τη ρεβάνς στην Τούμπα (13/8).

Εφόσον πετύχει τον στόχο του, θα βρει στον δρόμο του είτε τους Τσέχους ή τους Ρουμάνους, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, δίνοντας τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα 20 ή 21 Αυγούστου και τη ρεβάνς εκτός έδρας 27 ή 28 του μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Γιανγκ Μπόις - Γαλατάσαραϊ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Καραμπάγκ / Λουντογκόρετς

Μίτιλαντ / Φερετσβάρος - Σλόβαν Μπρατισλάβας / ΑΠΟΕΛ

Γιαγκελόνια / Μπόντο Γκλιμτ - Ερυθρός Αστέρας

ΠΑΟΚ / Μάλμε - Σπάρτα Πράγας / Στεάουα Βουκουρεστίου

