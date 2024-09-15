Παναθηναϊκός: Ντεμπουτάρει η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την 3η του εμφάνιση, κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες του Ντιέγκο Αλόνσο θα την φορέσουν για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει κάνει τρομερή εντύπωση στους περισσότερους φίλους του ”Τριφυλλιού”. Το θέμα είναι να αποδειχθεί γούρικη και οι ”πράσινοι” να φύγουν με το διπλό από το γήπεδο της Τούμπας.

