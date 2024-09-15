Λογαριασμός
Έσπασε κοντέρ ο Παναθηναϊκός: Ακριβότερη μεταγραφή ξένου στην Τουρκία ο Τετέ

Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στο «τριφύλλι» έκανε μπαμ στη γειτονική χώρα

Τετέ

Το “τριφύλλι” έδωσε πάρα πολλά χρήματα στη φετινή μεταγραφική περίοδο για ποδοσφαιριστές και η ακριβότερη μεταγραφή ήταν εκείνη του Τετέ. Ο Βραζιλιάνος ήρθε από τη Γαλατασαράι έναντι 7.25 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι “πράσινοι”, πέρα από το παραπάνω ποσό, ξόφλησαν και τα χρωστούμενα των Τούρκων στη Σαχτάρ για τον παίκτη. Έτσι η μεταγραφή Τετέ έγινε η ακριβότερη ξένου παίκτη που φεύγει από ομάδα της Süper Lig. 

