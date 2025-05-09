Εντυπωσιακό, συγκινητικό και... άκρως «ασπρόμαυρο» το last dance του Αντελίνο Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ!

Ο αρχηγός του «δικεφάλου» ρίχνει, όπως είχε προαναγγελθεί, την αυλαία της σπουδαίας του καριέρας και η ΠΑΕ αποφάσισε την Κυριακή (11/5) να τον τιμήσει μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Μάλιστα η τιμητικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην κατάμεστη Τούμπα, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο άνθρωπος που έντυσε για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα τον Βιεϊρίνια!

Όπως λοιπόν μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, στην Τούμπα θα βρεθεί ο Φερνάντο Σάντος, που θα έρθει από το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις!

Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντο Σάντος ήταν ο άνθρωπος, που ανακάλυψε τον Αντελίνο Βιεϊρίνια και εισηγήθηκε στην τότε διοίκηση της ομάδας την απόκτηση του Βιεϊρίνια το 2008, όταν ο σημερινός αρχηγός του «δικεφάλου» ήταν στα 22 του χρόνια και προερχόταν από την Πόρτο!

