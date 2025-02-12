Η Τζιρόνα δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία του Ολυμπιακού προς την υπεράσπιση του τίτλου, με την Κ19 των Πειραιωτών να λυγίζει με 1-0 τους Καταλανούς στου Ρέντη και να περνά στους «16» του UEFA Youth League.

Ήδη έχουν γίνει γνωστές οι 15 ομάδες που συνεχίζουν στον θεσμό.

Στους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών, βρίσκει κανείς μεγαθήρια όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα, καθώς και πιο βατές, στα χαρτιά, ομάδες, όπως η Στουρμ Γκρατς και η Τράμπζονσπορ.

Η κλήρωση για τις επόμενες φάσεις μέχρι και το Final 4 που θα γίνει στη Νιόν μεταξύ 25 και 28 Απριλίου θα λάβει χώρα την Παρασκευή (14/02) στις 14:00.

Τα ματς για τους «16» θα γίνουν το διήμερο 4-5 Μαρτίου, ενώ τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για τις 1-2 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι αγώνες είναι μονοί, με πέναλτι να ακολουθούν σε περίπτωση ισοπαλίας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Αταλάντα

Στουτγκάρδη

Άλκμααρ

Ίντερ

Μπάγερν Μονάχου

Χόφενχαϊμ

Στουρμ Γκρατς

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ζάλτσμπουργκ

Μάντσεστερ Σίτι

Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης

Τράμπζονσπορ

Άστον Βίλα

Ραπίντ Βιέννης ή Ατλέτικο Μαδρίτης

