Πανό στο πέταλο της Original για τον 20χρονο Μάριο που δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα

Οι οπαδοί της ΑΕΚ σήκωσαν πανό με τη μορφή του 20χρονου υποστηρικτή της που δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα

AEK

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της ματς μετά τη δολοφονία του Μάριου Ρουμπή στη Χαλκίδα, με τους οπαδούς της να αποτίουν φόρο τιμής στον άτυχο 20χρονο.

Ανάμεσα στα πανό που βρίσκονται στο πέταλο της OPAP Arena για την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς, βρίσκεται και ένα με τη μορφή του αδικοχαμένου νεαρού, η οικογένεια του οποίου θα δώσει το παρών στο γήπεδο.

