Η Μάλμε φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στην ομώνυμη πόλη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους «πράσινους» οι οποίοι θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην σουηδική ομάδα. Πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο αγώνα απέναντι στον Βόλο και επαναφέροντας στην 11άδα τους Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπη.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Σιώπης και Τζούριτσιτς θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου και Πάντοβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.