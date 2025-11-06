Λογαριασμός
Conference League: ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς - Live η εξέλιξη του αγώνα

Με Γκατσίνοβιτς η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

AEK

Με έξι αλλαγές, σε σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, η ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς (19:45) στην OPAP Arena για την 3η αγωνιστική του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή της «Ένωσης», με τους Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των εξτρέμ και τον Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Στο κέντρο οι Μαρίν και Πινέδα, με τους Πήλιο και Μουκουντί να επιστρέφουν στην ενδεκάδα στην τετράδα της άμυνας. Κατά τα άλλα, τη θέση τους διατήρησαν οι Ρέλβας και Ρότα, όπως και ο Στρακόσια κάτω από την εστία.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια - Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα - Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Κουτέσα - Γιόβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

