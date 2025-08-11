Λογαριασμός
Αυτές είναι οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής της πρεμιέρας στη Stoiximan Super League

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Stoiximan Super League, με το Άρης-Βόλος να είναι το εναρκτήριο και το Λεβαδειακός-Κηφισιά το τελευταίο ματς

Super League

Ανακοινώθηκαν σήμερα (11/08) από την Stoiximan Super League οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος.

Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια Αρχή, λοιπόν, τα παιχνίδια Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης θα είναι εκείνα με τα οποία θα ξεκινήσει η Σούπερ Λίγκα, το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και το ματς του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητος, στις 22:00. Ενώ την Κυριακή (24/08) θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (19:45), ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00).

Τέλος, η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (25/08) στις 19:30 με την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Κηφισιά.

Πηγή: sport-fm.gr

