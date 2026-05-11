Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσπαθεί στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορία του «Απόστολος Νικολαΐδης» η ομάδα να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Γι’ αυτό και παρά την τιμωρία που έχει επιβάλει η ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, οι «πράσινοι» κατάθεσαν αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης και αναμένεται απάντηση.



Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και προκάλεσαν την ποινή του κλεισίματος της Λεωφόρου.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δρα αποφασιστικά και πλέον απαγορεύει την είσοδο των δραστών στο γήπεδο και τη δυνατότητά τους να αγοράσουν μεμονωμένο εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας.

