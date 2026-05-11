UEFA: Οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στους τελικούς

Η UEFA όρισε τις διαιτητικές ομάδες για τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη και Λειψία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σίμπερτ θα είναι εκείνος από το παιχνίδι του οποίου θ' αναδειχθεί ο νέος κάτοχος του Champions League από τη μάχη της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ.

Ο Λετεσιέ θα «σφυρίξει» το ματς της Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ για το Europa League στην Πόλη, ενώ, η κόντρα της Κρίσταλ Πάλας με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League θα διεξαχθεί με ρέφερι τον Μαριάνι.

Η Τες Όλοφσον θα είναι εκείνη που θα βρεθεί στον τελικό του Champions League γυναικών στο Όσλο ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Λυών.

Αναλυτικά:

Τελικός Champions League (30/05)

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

4ος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ

Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)

Διαιτήτρια: Όλοφσον

Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ

4η: Ντιμιτρέσκου

VAR: Φαν Ντρίσε

AVAR: Σαν

Τελικός Europa League (20/05)

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί

4ος: Ερνάντες

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελαζό

Τελικός Conference League (27/05)

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι

Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι

4ος: Νίμπεργκ

VAR: Ντι Μπέλο

AVAR: Κίφι

