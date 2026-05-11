UEFA: Οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στους τελικούς

Η UEFA όρισε τις διαιτητικές ομάδες για τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη και Λειψία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σίμπερτ θα είναι εκείνος από το παιχνίδι του οποίου θ' αναδειχθεί ο νέος κάτοχος του Champions League από τη μάχη της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ.
Ο Λετεσιέ θα «σφυρίξει» το ματς της Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ για το Europa League στην Πόλη, ενώ, η κόντρα της Κρίσταλ Πάλας με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League θα διεξαχθεί με ρέφερι τον Μαριάνι.
Η Τες Όλοφσον θα είναι εκείνη που θα βρεθεί στον τελικό του Champions League γυναικών στο Όσλο ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Λυών.
Αναλυτικά:
Τελικός Champions League (30/05)
Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ
Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν
4ος: Σάρερ
VAR: Ντάνκερτ
AVAR: Σρούντερ
Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)
Διαιτήτρια: Όλοφσον
Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ
4η: Ντιμιτρέσκου
VAR: Φαν Ντρίσε
AVAR: Σαν
Τελικός Europa League (20/05)
Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ
Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί
4ος: Ερνάντες
VAR: Μπρισάρ
AVAR: Ντελαζό
Τελικός Conference League (27/05)
Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι
Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι
4ος: Νίμπεργκ
VAR: Ντι Μπέλο
AVAR: Κίφι
