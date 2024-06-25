Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υποψήφιος για την προεδρία της Σούπερ Λίγκας ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με επιστολή του ενημέρωσε και επίσημα πως καταθέτει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λίγκας

Μαρινάκης

Υποψήφιος για την προεδρία της Σούπερ Λίγκας κατεβαίνει και επίσημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Το αφεντικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε επιστολή με την οποία γνωστοποίησε πως καταθέτει την υποφηφιότητά του, θέλοντας να εκλεγεί για δεύτερη φορά πρόεδρος του συνεταιρισμού.



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λοιπόν, θα «αναμετρηθεί» με αντίπαλο τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της Λίγκας, με τις εκλογές να διεξάγονται την Τετάρτη (26/06) το μεσημέρι.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark