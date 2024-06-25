Υποψήφιος για την προεδρία της Σούπερ Λίγκας κατεβαίνει και επίσημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης.



Το αφεντικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε επιστολή με την οποία γνωστοποίησε πως καταθέτει την υποφηφιότητά του, θέλοντας να εκλεγεί για δεύτερη φορά πρόεδρος του συνεταιρισμού.

, λοιπόν, θα «αναμετρηθεί» με αντίπαλο τονγια την προεδρία της Λίγκας, με τις εκλογές να διεξάγονται την Τετάρτη (26/06) το μεσημέρι.

