Παναθηναϊκός: Το «τρικ» με Μήτογλου ενόψει Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν (9/1, 21:15) στο «καυτό» ΟΑΚΑ με στόχο ακόμα μία νίκη στη διοργάνωση. Το Τριφύλλι τρέχει ένα σερί 4-0 κόντρα σε Αρμάνι, Μπασκόνια, Μπάγερν και Βίρτους. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πλέον έχει καθιερωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

