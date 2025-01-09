Παναθηναϊκός: Το «τρικ» με Μήτογλου ενόψει Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν (9/1, 21:15) στο «καυτό» ΟΑΚΑ με στόχο ακόμα μία νίκη στη διοργάνωση. Το Τριφύλλι τρέχει ένα σερί 4-0 κόντρα σε Αρμάνι, Μπασκόνια, Μπάγερν και Βίρτους. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πλέον έχει καθιερωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.
Πηγή: paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.