Με ιστορικό double-double του Γιάννη, οι Μπακς νίκησαν εύκολα τους Σπερς

Ιστορικό ήταν το παιχνίδι των Μπακς με τους Σπερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε τους Κυπελλούχους στη νίκη (121-105) μέσα στο «Fiserv Forum».



Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ «άγγιξε» το triple-double, πετυχαίνοντας 25 πόντους (11/20 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/7 βολές), ενώ μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Επίσης, είχε 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 35:42.

Το παιχνίδι ήταν ιστορικό για τον «Greek Freek», καθώς ξεπέρασε με τη συγκεκριμένη επίδοση τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο άλλοτε παίκτης των «ελαφιών» είχε 431 «διπλές» εμφανίσεις στην καριέρα του στο Μιλγουόκι και σήμερα ο Γιάννης έφτασε τα 432 double-double στο διάστημα που αγωνίζεται για τους Μπακς.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 26 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ σκόραρε 22, με τους 17 από αυτούς στο πρώτο ημίχρονο. Σημαντική ήταν και η προσφορά των Έι Τζι Γκριν και Γκάρι Τρεντ που είχαν 14 έκαστος και βοήθησαν τους Μπακς να φτάσουν στη δεύτερη σερί νίκη τους μετά από την ήττα που είχαν σε τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς τους.



Πρώτος σκόρερ για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Κέλντον Τζόνσον με 24 πόντους, ο Κρις Πολ είχε 18, με τους Χάρισον Μπαρνς και Ντέβιν Φαζέλ να έχουν 14 και 11, αντίστοιχα. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε double-double, όμως αυτό ήταν με 10 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και 3 μπλοκ.



Οι Μπακς, σε κάποιο σημείο της τέταρτης περιόδου, είχαν προηγηθεί και με 26 πόντους, τελειώνοντας το παιχνίδι με 19/42 τρίποντα!



Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 65-46, 91-78, 121-105

