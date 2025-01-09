Παναχαϊκή: Στο... χείλος του γκρεμού - Κατατέθηκαν και οι πρώτες προσφυγές

Μαίνεται το τεταμένο κλίμα στην Παναχαϊκή.

Μετά την ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες και αποφάσισαν να σταματήσουν τις προπονήσεις από χθες (08/01) και να ασκήσουν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ήρθε και η ώρα των προσφυγών.

Σύμφωνα με το sportfmpatras.gr στα γραφεία της Αχαϊκής ΠΑΕ έφτασαν ήδη οι πρώτες τέσσερις προσφυγές από ποδοσφαιριστές της ομάδας. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι παίκτες οι οποίοι προχώρησαν νομικά στο επόμενο βήμα, είναι οι Γκαρσία, Καστεγιάνο, Μαδριγάλ και Ζαμόρα.

Εκτός, όμως από τις προσφυγές, έχουν ήδη σταλεί και εξώδικα από την πλευρά των παικτών προς την ΠΑΕ για την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους.

Στο θέμα των αποχωρήσεων έχουν ήδη «χαιρετήσει» οι Νίλι, Κοζορώνης, Πολέτο, Τραορέ, Κουραχάνης και τελευταίος -προς το παρών- ο Χρήστος Ρόβας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες την πόρτα της εξόδου θα περάσουν και άλλοι παίκτες το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εν αναμονή των εξελίξεων στα διοικητικά που θα σημάνουν και την όποια αλλαγή βρίσκονται άπαντες στον σύλλογο, με τον εκπρόσωπο των μετόχων της Παναχαϊκής, Πέτρο Σταθάκη, να έχει προγραμματίσει για σήμερα (09.01), ραντεβού με τον υποψήφιο ενδιαφερόμενο για την ΠΑΕ.

Έντονα ακούγεται και το όνομα του Δημήτρη Δρόσου, ο οποίος σε παρέμβαση του στο sportfmpatras.gr, δήλωσε διαθέσιμος να αναλάβει και να βοηθήσει την Αχαϊκή ομάδα.

Στα αγωνιστικά ο σύλλογος σήμερα (09.01) αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Αγυιάς τον ΟΦΗ στη ρεβάνς του 5-0 της Κρήτης για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Παρά την αποχή από τις προπονήσεις, οι παίκτες ενημέρωσαν πως θα κατεβαίνουν στους επίσημους αγώνες, ωστόσο ο τεχνικός της ομάδας, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, δεν έχει κάνει προετοιμασία για το ματς και δεν ανακοίνωσε αποστολή, με τους ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι να μην ξεπερνούν τους 20. Προφανώς τα αγωνιστικά περνούν σε δεύτερη μοίρα, αλλά μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ακολουθεί και το ματς πρωταθλήματος της Super League 2 με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Η Παναχαϊκή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και αν δεν βρεθεί μία λύση σύντομα το σωματείο θα βρεθεί σε αδιέξοδο...

