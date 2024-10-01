Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το… παράδοξο με τα στατιστικά στον τελικό του Σούπερ Καπ

Οι «πράσινοι» ήταν πιο εύστοχοι σε όλες τις κατηγορίες παρόλα αυτά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη στον τελικό

Παναθηναϊκός: Το… παράδοξο με τα στατιστικά στον τελικό του Σούπερ Καπ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρήθηκαν την Κυριακή (29/9) στη Ρόδο με τον πρώτο αλλά πιο ασήμαντο τίτλο της σεζόν να κρίνεται. Το Τριφύλλι έπαιξε χωρίς τους Μπράουν, Οσμάν και Αντετοκούνμπο ενώ οι Πειραιώτες δίχως τους Φαλ, Μιλουντίνοφ, ΜακΚίσικ και Έβανς. Οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες ακόμα, όμως το ματς ήταν… θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό. 

