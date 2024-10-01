Παναθηναϊκός: Το… παράδοξο με τα στατιστικά στον τελικό του Σούπερ Καπ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρήθηκαν την Κυριακή (29/9) στη Ρόδο με τον πρώτο αλλά πιο ασήμαντο τίτλο της σεζόν να κρίνεται. Το Τριφύλλι έπαιξε χωρίς τους Μπράουν, Οσμάν και Αντετοκούνμπο ενώ οι Πειραιώτες δίχως τους Φαλ, Μιλουντίνοφ, ΜακΚίσικ και Έβανς. Οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες ακόμα, όμως το ματς ήταν… θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.