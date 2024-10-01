Aφήνει πίσω του την ήττα και την κακή εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, ανασυντάσσεται και βάζει στόχο το 2/2 ο Παναθηναϊκός.

Μετά από ένα ακόμη ανεπιτυχές αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα οι «πράσινοι» μπαίνουν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν ευρωπαϊκή πρεμιέρα στη League Phase του Conference League με αντίπαλο την Μπάνια Λούκα στη Βοσνία, ενώ η επιστροφή στην Ελλάδα, θα περιλαμβάνει προετοιμασία-εξπρές για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (5/10) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Tόσο ο Ντιέγκο Αλόνσο, όσο και οι ποδοσφαιριστές, καλούνται να ανταπεξέλθουν στο σκληρό αυτό πρόγραμμα προκειμένου η ομάδα να αντιδράσει και να κάνει το restart, συνδυάζοντας καλές εμφανίσεις και νίκες, σε μια περίοδο που η... πίεση ήρθε νωρίς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν θα έχει και πάλι τον Μαξ, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει την Τετάρτη το πρωί για τη Βοσνία.

