Κύπρος: 1 χρυσό μετάλλιο, 3 ασημένια κι 1 χάλκινο για την Ελλάδα στο Διεθνές Τουρνουά Φιλίας

Πέντε ακόμα μετάλλια χάρηκε η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο κλείσιμο του απόλυτα πετυχημένου και φέτος Διεθνούς Τουρνουά Φιλίας της Κύπρου, που έγινε το τριήμερο 22-24/11 στη Λευκωσία. Ο απολογισμός στα ατομικά αγωνίσματα ήταν ένα χρυσό μετάλλιο, τρία ασημένια κι ένα χάλκινο και συμπλήρωσε την 1η θέση στο ομαδικό ανδρών και την 3η στο ομαδικό γυναικών πριν από δυο μέρες.



Η δεύτερη πρωτιά για την Ελλάδα στο ετήσιο event με προσκλήσεις της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ήρθε στο διπλό ανδρών. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης και ο Στάθης Μανωλόπουλος αναδείχτηκαν σήμερα Κυριακή πρωταθλητές επαναλαμβάνοντας την περσινή επιτυχία τους.

Επίσης, υπήρξε συμμετοχή σε τρεις ακόμα τελικούς. Στο διπλό γυναικών με τις Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη/Στέλλα Τζαρίδου, στο απλό ανδρών με τον Μανωλόπουλο και στο απλό γυναικών με την Τζαρίδου. Ο Μαδέσης τέλος, κατετάγη 3ος στο απλό ανδρών για να ολοκληρώσει τη θετική ελληνική παρουσία. Τη νεανική ομάδα με τους δύο 19χρονους αθλητές και τις δύο 18άχρονες αθλήτριες κοούτσαρε ο ομοσπονδιακός προπονητής Χρήστος Λάμης, στην αποδοτική πρώτη του αποστολή μετά την επιστροφή του στο ΣΕΦ.Οι αγώνες διεξήχθησαν στο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», συγκέντρωσαν αθλητές από έξι χώρες και ήταν αφιερωμένοι από την Π.Ο.ΕΠ.Α. «στη μνήμη του Μίκη Ηρακλέους (1944-2024), παλαιού πρωταθλητή Κύπρου, ο οποίος με την πολυετή παρουσία του στην επιτραπέζια αντισφαίριση και στην εθνική ομάδα πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στην πρόοδο και ανάπτυξη του αθλήματος».Το απλό άρχισε το Σάββατο με τα γκρουπ. Στους άνδρες ο Μανωλόπουλος κυριάρχησε στο γκρουπ Α με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες (δύο ματς κρίθηκαν άνευ). Ο Μαδέσης πήρε την πρωτιά στο γκρουπ Β με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Για την τελευταία μέρα είχαν μείνει οι 8άδες με τις αναμετρήσεις να έχουν το σύστημα του καλύτερου των επτά σετ.Ο Μανωλόπουλος από την κορυφή του ταμπλό ξεπέρασε με 4-2 σετ τον Ούγγρο Πουρ κι επίσης με 4-2 τον Λιβανέζο Ελ Χαμπάς. Στον τελικό αντιμετώπισε τον έμπειρο και διαχρονικά κορυφαίο Κύπριο Μάριο Γιάνγκου και κάμφθηκε με 4-1 σετ (6-11, 3-11, 2-11, 11-8, 2-11).Ο Μαδέσης νίκησε δύσκολα στα προημιτελικά με 4-1 σετ τον Ούγγρο Κιζάκις κι έχασε στα ημιτελικά από τον Γιάνγκου με 4-1 σετ.Στο απλό γυναικών και τη φάση των ομίλων η Τζαρίδου κατέκτησε χτες την 1η θέση αήττητη σε τρεις αγώνες, ενώ η Μεραμβελλιωτάκη προκρίθηκε με τη 2η θέση από όμιλο των πέντε. Σημείωσε τρεις νίκες (μία άνευ) και μία ήττα.Σήμερα στα νοκ άουτ η Τζαρίδου κατέβαλλε τη Γιαχνιάν από τον Λίβανο με 4-0 σετ στην 8άδα και την Ελ Χαμπές από την ίδια χώρα με 4-1 στην 4άδα. Στον τελικό συνάντησε την Ουγγαρέζα Φέγιος και ηττήθηκε με 4-0 σετ (8-11, 6-11, 13-15, 5-11). Η Τζαρίδου ήταν νικήτρια του αγωνίσματος πρόπερσι στην Κύπρο όταν το τουρνουά ήταν για αθλητές και αθλήτριες έως 21 ετών. Η Μεραμβελλιωτάκη, που από την Παρασκευή αγωνιζόταν με ενοχλήσεις στον αυχένα και ζορίστηκε πολύ, αποκλείστηκε στην 8άδα με 4-2 σετ από την Ελ Χαμπές.Στο διπλό ανδρών οι Μαδέσης/Μανωλόπουλος κυριάρχησαν αρχικά στο γκρουπ Β με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες. Σήμερα στην 4άδα απέκλεισαν τους Ελ Χαμπάς/Φάχες από τον Λίβανο με 3-0 σετ και στον τελικό κατέβαλλαν τους Ούγγρους Πουρ και Κιζάκις με 3-1 σετ (11-7, 4-11, 11-7, 12-10).Στο διπλό γυναικών οι Τζαρίδου/Μεραμβελλιωτάκη προχώρησαν αήττητες χτες στα νοκ άουτ με την 1η θέση σε όμιλο των 4ων. Την Κυριακή έκαναν κι άλλο βήμα επικρατώντας των Γιαχνιάν/Ελ Χαμπές από τον Λίβανο με 3-1 σετ. Στον τελικό βρήκαν ξανά μπροστά τους εμπόδιο από την Ουγγαρία, συγκεκριμένα τις Φέγιος και Κις και κάμφθηκαν με 3-0 σετ (8-11, 8-11, 5-11). Η ελληνική αποστολή ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση της Π.Ο.ΕΠ.Α. και την οργανωτική επιτροπή για την εξαιρετική άλλη μια χρονιά φιλοξενία.

