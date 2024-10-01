Ινιέστα: Αποσύρεται από την ενεργό δράση

Τέλος εποχής για τον τεράστιο Ισπανό χαφ, Αντρές Ινιέστα!



Όπως αποκάλυψε η ισπανική, «Relevo», ο ένας εκ των κορυφαίων μέσων του 21ου αιώνα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έλαβε την απόφαση να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 40 ετών!



Mάλιστα, όπως αποκαλύπτει η ισπανική ιστοσελίδα, ο Ινιέστα πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα την απόφαση του στις 8 Οκτωβρίου, συνδυάζοντας έτσι την ημερομηνία, με τον αγαπημένο του αριθμό, τον οποίο φορούσε επί χρόνια στη φανέλα του στην Μπαρτσελόνα!



Η παρουσία του στα γήπεδα ξεκίνησε από την Αλμπαθέτε, ενώ ακολούθησε μια μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία στην Μπαρτσελόνα με την οποία κατέγραψε συνολικά 728 συμμετοχές σκοράροντας 57 τέρματα και μοιράζοντας 135 ασίστ. Με τα «μπλαουγκράνα» κατέκτησε κυριολεκτικά... τα πάντα (4 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 9 πρωταθλήματα, Σούπερ Καπ Ευρώπης, 6 Κόπα ντελ Ρέι και 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας).



Φυσικά ήταν μέλος της εθνικής Ισπανίας, η οποία από το 2008 μέχρι και το 2012 κατέκτησε δυο Euro και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας μάλιστα ο σκόρερ στον τελικό του 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ απέναντι στην Ολλανδία.

