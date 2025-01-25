Παναθηναϊκός: Τίμησαν τη μνήμη του Μίμη Δομάζου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο Κορωπί

H oικογένεια του Παναθηναϊκού, όπως και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνούν την απώλεια του σπουδαίου Μίμη Δομάζου, ο οποίος «έφυγε» το πρωί της Παρασκευής (24/1) από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.



Ο «Στρατηγός» που τίμησε το τριφύλλι κατακτώντας πολλούς τίτλους, γιγαντώνοντας τον σύλλογο, θα κηδευτεί τη Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, ωστόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ήδη ξεκινήσει να τιμά την μνήμη του.



Ήδη στο γήπεδο της Λεωφόρου «Απόστολος Νικολαΐδης», έχει αναρτηθεί ένα πανό με τη μορφή του εμβληματικού, Μίμη Δομάζου, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και στο Κορωπί.



Συγκεκριμένα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, τίμησαν τη μνήμη του, με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Ζέκα να υψώνουν τη φανέλα με τον αριθμό «10» την οποία φορούσε όταν μεσουρανούσε στα γήπεδα.





Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ομάδα τίμησε τη μνήμη του Μίμη Δομάζου πριν τη σημερινή προπόνηση, σηκώνοντας τη φανέλα του 💚🕊#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/Z24IEL2OZX January 25, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.