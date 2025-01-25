Λογαριασμός
Τίμησαν τη μνήμη του Μίμη Δομάζου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού στο Κορωπί

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, τίμησε τη μνήμη του Μίμη Δομάζου κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του «τριφυλλιού» ενόψει του ντέρμπι

Παναθηναϊκός: Τίμησαν τη μνήμη του Μίμη Δομάζου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο Κορωπί

H oικογένεια του Παναθηναϊκού, όπως και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνούν την απώλεια του σπουδαίου Μίμη Δομάζου, ο οποίος «έφυγε» το πρωί της Παρασκευής (24/1) από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο «Στρατηγός» που τίμησε το τριφύλλι κατακτώντας πολλούς τίτλους, γιγαντώνοντας τον σύλλογο, θα κηδευτεί τη Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, ωστόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ήδη ξεκινήσει να τιμά την μνήμη του.

Ήδη στο γήπεδο της Λεωφόρου «Απόστολος Νικολαΐδης», έχει αναρτηθεί ένα πανό με τη μορφή του εμβληματικού, Μίμη Δομάζου, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, τίμησαν τη μνήμη του, με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Ζέκα να υψώνουν τη φανέλα με τον αριθμό «10» την οποία φορούσε όταν μεσουρανούσε στα γήπεδα.


Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Πηγή: sport-fm.gr

