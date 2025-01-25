Προμηθέας-Παναθηναϊκός: Στο τέλος ο επτάστερος παρέμεινε αήττητος

Ζορίστηκε αλλά νίκησε ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε δύσκολα με σκορ 84-78 του Προμηθέα Πάτρας στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» και διατήρησε το αήττητό της μετά από 16 αγωνιστικές της Stoiximan GBL.



Πολύ καλό πρόσωπο για τους Πατρινούς, που είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και προηγήθηκαν νωρίς και με +11 (17-6). Η «πράσινη» αντίδραση ήρθε στην τρίτη περίοδο και τους έδωσε τον έλεγχο του αγώνα, όμως ο Προμηθέας πάλεψε μέχρι το τέλος και θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει ακόμη περισσότερο το ματς αν δεν έχανε πολλά ελεύθερα σουτ στην τελική ευθεία.

Το ματς

Κορυφαίος των νικητών με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο, ενώ 12 πόντους και 6 ασίστ μέτρησε οκαι από 11 πόντους οι. 6 πόντοι, 9 ριμπάουντ και 3 τάπες για τον ξανά θετικό. Από τον Προμηθέα, που έπεσε στο 8-8, ξεχώρισαν οι Τζόρντον Βαρνάντο και Τζόρνταν Ντέιβις, με 22 πόντους έκαστος.Στη 17η αγωνιστική οθα παίξει με το(1/2, 20:15) στο «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ οθα υποδεχθεί τον(2/2, 17:15).Στο ξεκίνημα του αγώνα, ομπήκε πολύ καλύτερα και με ενθουσιασμό, κόντρα σε έναν πολύ χαλαρό. Οι Πατρινοί ξεκίνησαν τον αγώνα με 7/7 εντός πεδιάς, παίρνοντας από νωρίς διψήφια διαφορά (17-6) με εξαιρετικούς Βαρνάντο και Ντέιβις, και γενικότερα πολύ καλή εικόνα σε άμυνα και επίθεση. Οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση με συνεχόμενα καλάθια από τους(17-12), όμως οι Σίτου και Βαρνάντο έφεραν ξανά τους γηπεδούχους στο +9 (21-12). Τελικά, με ένα τρίποντο του Σλούκα και ένα λέι απ του Μήτογλου, το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 23-17.Για αρκετή ώρα στη δεύτερη περίοδο, συνεχίστηκε η ίδια εικόνα. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χρυσικόπουλου επανέφεραν τη διψήφια διαφορά για τον ανώτερο(31-21), ο οποίος έβρισκε πολλές και εύκολες λύσεις στην επίθεση. Δύο συνεχόμενα λέι απ από τους Οσμάν και Μήτογλου, και ένα τρίποντο του, έφεραν σε απόσταση βολής τον Παναθηναϊκό (31-28), ο οποίος μάλιστα ισοφάρισε με μακρινό σουτ τουσε 31-31. Παρόλα αυτά, οι Πατρινοί έβγαλαν αντίδραση και με πρωταγωνιστές ξανά τους Βαρνάντο και Ντέιβις κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα (46-41) μέχρι την ανάπαυλα.Στο τρίτο δεκάλεπτο, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Με τοννα ανεβάζει πολύ τα επίπεδα της απόδοσής του, ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίρνει το μομέντουμ στην αναμέτρηση. Ο Τούρκος έδωσε στην ομάδα του γρήγορα το προβάδισμα (48-50), πριν βάλει σημαντικό τρίποντο για το 48-53, φτάνοντας μέσα σε λίγα λεπτά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Με ένα ακόμη μακρινό σουτ διαμόρφωσε το 52-58, ενώ λίγα λεπτά αργότερα οδιαμόρφωσε το πρώτο +9 υπέρ του(60-69). Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 62-69, με τους «πράσινους» να έχουν πλέον το πάνω χέρι για το ροζ φύλλο.Οι Πατρινοί δεν παράτησαν το ματς, και με τον εξαιρετικόνα κάνει φοβερό παιχνίδι κατάφεραν να πλησιάσουν γρήγορα στην τέταρτη περίοδο σε απόσταση βολής (69-72). Ένα τρίποντο τουεπανέφερε την... ηρεμία για τον Παναθηναϊκό, ενώ με τις βολές των Σλούκα διαμορφώθηκε το 71-77 για τους φιλοξενούμενους. Ο αρχηγός των «πράσινων» έβαλε και ένα σημαντικό τρίποντο (73-80), όμως ο Προμηθέας βρήκε δύο καλάθια από τον Ντέιβις και ένα τρίποντο από τον Γουίλιαμς και πλησίασε ξανά (78-82), χάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες με μακρινά σουτ των Γουίλιαμς και Ρις να φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Ο Γκέιμπριελ έχασε δύο βολές, όμως ο Ρις αστόχησε σε μακρινό σουτ και ο Οσμάν ήταν αλάνθαστος από τη γραμμή για το 78-84, που ήταν και το τελικό σκορ.23-17, 46-41, 69-62, 78-84

