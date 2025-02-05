Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για ψηλό, τι γίνεται με Αντετοκούνμπο

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα στη Φενερμπαχτσέ με τον Κώστα Σλούκα να πρωταγωνιστεί. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού το πήρε… πάνω του και μαζί με τη βοήθεια του Ναν στο τέταρτο δεκάλεπτο «λύγισαν» την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Οι «πράσινοι» στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι κόντρα στην Εφές (6/2 21:15) το οποίο θα γίνει και πάλι στο ΟΑΚΑ.

