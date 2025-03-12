Βιτόρια-Παναθηναϊκός: Θα δώσουμε την ψυχή μας για να αφήσουμε το αποτύπωμά μας

Την πεποίθηση πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να προσθέσει μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία αποκλείοντας την Φιορεντίνα εξέφρασε ο Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της ρεβάνς της Πέμπτης στην Ιταλία.

«Πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι και συγκεντρωμένοι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Κάθε λάθος μπορεί να μας στοιχίσει ακριβά, ενώ κάθε ευκαιρία που μας παρουσιαστεί πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Είναι οδηγός για μας το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, όπου κάναμε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Η ομάδα έχει χτίσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς αμυντικά, αλλά και να κυνηγήσουμε το γκολ. Σε κάθε αγώνα… ή νικάς ή νικάς. Αυτή είναι η νοοτροπία. Το μήνυμά μας προς τους παίκτες είναι πως είναι ένας τελικός, δεν μας ενδιαφέρει το πριν ή το μετά, είμαστε συγκεντρωμένοι για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.

«Η Φιορεντίνα είναι ομάδα πολύ μεγάλης ποιότητας, με μεγάλη παράδοση, που έφτασε δύο σερί χρόνια στον τελικό. Ο σεβασμός μας είναι απεριόριστος. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι. Οδηγός μας πρέπει να είναι τα 60-65 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι. Μόνο σε μια μικρή περίοδο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και αυτό μας κόστισε αρκετά. Θα πρέπει να έχουμε τις σωστές αποφάσεις με βάση το πλάνο μας και να εξουδετερώσουμε τα όπλα του αντιπάλου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από Ιταλό δημοσιογράφο για την ενδεκάδα απάντησε: «Ξέρω ποιος θα αγωνιστεί, αλλά δεν θα το μεταφέρω εδώ. Είναι πιο σωστό να το πω στους παίκτες μου πρώτα και για να δημιουργήσω ίσως μια αμφιβολία στον αντίπαλο προπονητή».

Για τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό η πρόκληση της Πέμπτης είπε: «Είχα πει από το πρώτο ματς ότι όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα, αλλά όλα θα κριθούν αύριο στο γήπεδο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα δικά μας όπλα και να εξουδετερώσουμε αυτά των αντιπάλων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εμείς θα δώσουμε και την ψυχή μας για να αποκλείσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, που την έχουμε αναλύσει πολύ καλά. Έχουμε όμως κι εμείς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας και ελπίζουμε να πάρουμε εμείς τη μεγάλη πρόκριση την Πέμπτη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και πάλι την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θεωρώ πως έχουμε πολύ καλές πιθανότητες».

Τέλος, για το αν θα ήθελε να αλλάξει κάτι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απάντησε: «Θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού, να αξιοποιήσουμε τις φάσεις μας και να μην επιτρέψουμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει. Ξέρουμε τα σημεία που πρέπει να επιτεθούμε και πότε πρέπει να γίνει αυτό. Θα πρέπει οι παίκτες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, ώστε να γράψουν ιστορία με τον Παναθηναϊκό. Γιατί η ιστορία δε γράφεται σε απλά παιχνίδια, αλλά σε δύσκολα ματς όπως αυτό, όπου έχεις την ευκαιρία να σε δει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.