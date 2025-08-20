Λίγες ώρες έμειναν για την σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ. Μια αναμέτρηση που θα κρίνει εν πολλοίς σε ποια διοργάνωση θα μετάσχει το «τριφύλλι». Στόχος φυσικά αποτελεί το Europa League και συνεπώς ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PAOPANTOU, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού δεν θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις.

