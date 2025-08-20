Λογαριασμός
Παγκάκης: Η ενδεκάδα του Βιτόρια για Σαμσουνσπόρ και ποιον διαλέγει για φορ

Ο Νίκος Παγκάκης μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού αναλύει τα δεδομένα για την αυριανή ενδεκάδα

Ρουί Βιτόρια

Λίγες ώρες έμειναν για την σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ. Μια αναμέτρηση που θα κρίνει εν πολλοίς σε ποια διοργάνωση θα μετάσχει το «τριφύλλι». Στόχος φυσικά αποτελεί το Europa League και συνεπώς ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του PAOPANTOU, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού δεν θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις. 

