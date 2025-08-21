Σκηνές χάους στην Αργεντινή για αγώνα του Copa Sudamericana.

Η αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, μπορεί να ξεκίνησε με τις μεγαλύτερες περγαμηνές, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και αυτό γιατί στις κερκίδες του γηπέδου, εκτυλίχθηκαν σοβαρότατα επεισόδια μεταξύ των οπαδών και ο αγώνας διεκόπη στο 52!

Τα «αίματα» άναψαν, όταν μερίδα φιλοξενούμενων οπαδών προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και μπουκάλια στους ντόπιους οπαδούς , που βρίσκονταν στο κάτω διάζωμα!

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα, η οποία μέχρι στιγμής φέρεται να έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 10 ατόμων, αλλά και τη σύλληψη περισσότερων από 300!

Τα θλιβερά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς, ένας από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, στρυμωγμένος από οπαδούς της Ιντεπεντιέντε.

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν ένα πανό της Ιντεπεντιέντε, που βρισκόταν κοντά στη βάση οπαδών των γηπεδούχων. Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες και τους απείλησε με πιθανές κυρώσεις,και αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν. Σαν να μην έφτανε αυτό, διέρρηξαν ένα δωμάτιο όπου φυλάσσονταν είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντινούς οπαδούς , αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες, ενώ κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

Η Αστυνομία της Πόλης επιβεβαίωσε ότι περικύκλωσε τα λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ και προχώρησε στην ταυτοποίηση όλων των επιβαινόντων. Έψαξαν επίσης τα λεωφορεία για απαγορευμένα αντικείμενα. Τελικά, η υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε περισσότερους από 300 οπαδούς της χιλιανής ομάδας.

#FanáticosPlus | El partido entre Independiente vs Universidad de Chile por #CopaSudamericana fue suspendido momentáneamente tras serios disturbios provocados por hinchas visitantes. ❌⚽️



Hubo destrozos y agresiones. Jugadores al vestuario. Conmebol analiza cómo continuar. pic.twitter.com/9rnjRID2Bv — Fanáticos + (@FanaticosGMV) August 21, 2025

🔴GRAVÍSIMOS INCIDENTES en el Libertadores de América



🔥La Universidad de Chile empezó a tirar BOMBAS de ESTRUENDO y los hinchas de INDEPENDIENTE fueron a BUSCARLOS #CopaSudamericana pic.twitter.com/MKQkNXs3dp — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) August 21, 2025

"CAÍDA"



Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

