Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η «πράσινη» κυριαρχία και τα νούμερα που ζαλίζουν

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ για την εξ αναβολής πρώτη αγωνιστική της Super League, ένα ματς που ήταν προγραμματισμένο για τον Αύγουστο αλλά τελικά διεξάγεται τον Μάρτιο.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», εκεί όπου η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ του Τριφυλλιού και η ιστορία δείχνει σταθερή κυριαρχία απέναντι στους Κρητικούς.

Σε 47 εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός μετρά 34 νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις 4 ήττες, με τα γκολ στο 110-44, αριθμοί που αποτυπώνουν τη διαφορά δυναμικής.

