Ραντεβού στο ΟΑΚΑ δίνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στις 21:15, για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του Πρωταθλητή Ευρώπης στο ανακαινισμένο «σπίτι» του. Η εφετινή σεζόν αναμένεται ακόμη πιο ξεχωριστή, με τα αστέρια της ομάδας να αγωνίζονται πάνω στο πρωτοποριακό glass floor, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική.

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται ο Μέγας Χορηγός του, το Πάμε Στοίχημα, μετατρέποντας κάθε εντός έδρας αναμέτρηση σε μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους φιλάθλους.

Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

