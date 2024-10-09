Λογαριασμός
Το Πάμε Στοίχημα άναψε το υπερσύγχρονο glass floor του ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο

Η φετινή σεζόν αναμένεται ακόμη πιο ξεχωριστή, με τα αστέρια της ομάδας να αγωνίζονται πάνω στο πρωτοποριακό glass floor, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική

ΟΑΚΑ

Ραντεβού στο ΟΑΚΑ δίνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στις 21:15, για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του Πρωταθλητή Ευρώπης στο ανακαινισμένο «σπίτι» του. Η εφετινή σεζόν αναμένεται ακόμη πιο ξεχωριστή, με τα αστέρια της ομάδας να αγωνίζονται πάνω στο πρωτοποριακό glass floor, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική.

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται ο Μέγας Χορηγός του, το Πάμε Στοίχημα, μετατρέποντας κάθε εντός έδρας αναμέτρηση σε μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους φιλάθλους.

Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο:

