Η «Record» συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Φερνάντο Σάντος

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (21:00) στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής θέλοντας τη νίκη που θα του πατήσει το «κουμπί» της αντεπίθεσης, μετά τις δυο απανωτές «γκέλες» με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Το «τριφύλλι», μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια, θα καθοδηγηθούν από τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης, ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Ωστόσο στην Πορτογαλία, ένα δημοσίευμα συνδέει τους «πράσινους» με έναν παλιό... γνώριμο! Ο λόγος για τον Φερνάντο Σάντος! Ο 70χρονος τεχνικός, αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν και η «Record», αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του!

Μάλιστα στο δημοσίευμα, τονίζεται ότι ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, έχει ως προτεραιότητά του την επιστροφή στη χώρα μας και για τον λόγο αυτόν απέρριψε πρόταση από την Αλ Αχλί της Αιγύπτου.

Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντο Σάντος, είχε καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2002-03, για 9 παιχνίδια.

