Παναθηναϊκός: Οι «sharp shooters» της περασμένης σεζόν

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να...  πυροβολούν το αντίπαλο καλάθι με υψηλά ποσοστά, μάλιστα τέσσερις από αυτούς κυμάνθηκαν στα ίδια νούμερα  

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατακτώντας το έβδομο ευρωπαϊκό του και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο Εργκίν Αταμάν έφερε νέα… πνοή στους «πράσινους» και άλλαξε ριζικά την ομάδα. Για να φτάσει το Τριφύλλι χρειάστηκε κορυφαίους σουτέρ οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν το παιχνίδι του Τούρκου τεχνικού. 

Τέτοιοι παίκτες είναι ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν αλλά όπως φαίνεται στα στατιστικά δεν είναι μόνο αυτοί. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
