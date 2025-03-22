Παναθηναϊκός: Οι παίκτες «κλειδιά» κόντρα στην Άλμπα και το ιδιαίτερο στοιχείο τους

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε αλλά πήρε μία πολύ σημαντική νίκη που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η Άλμπα έβαλε δύσκολα στο Τριφύλλι αφού κατάφερε να πάρει προβάδισμα 8 πόντων για το 66-74 στην τέταρτη περίοδο. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν όμως πήρε τη νίκη μέσα από την άμυνα, ωστόσο οι τραυματισμοί των Παπαπέτρου και Οσμάν μετρίασαν τη χαρά των «πράσινων».
Ο Τούρκος τεχνικός είδε την ομάδα του να τσακίζει… κόκαλα στην άμυνα στο τελευταίο μέρος του αγώνα και να τρέχει ένα σερί 21-0. Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο απόλτος πρωταγωνιστής αφού πέτυχε 19 πόντους ενώ ήταν κομβικός και στις δύο πλευρές του glass floor. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε στον πάγκο τους Ναν και Σλούκα έχοντας ένα πλάνο το οποίο δεν θα επέτρεπε στον αντίπαλο άλλα εύκολα καλάθια.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.