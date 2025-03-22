Παναθηναϊκός: Οι παίκτες «κλειδιά» κόντρα στην Άλμπα και το ιδιαίτερο στοιχείο τους

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε αλλά πήρε μία πολύ σημαντική νίκη που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η Άλμπα έβαλε δύσκολα στο Τριφύλλι αφού κατάφερε να πάρει προβάδισμα 8 πόντων για το 66-74 στην τέταρτη περίοδο. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν όμως πήρε τη νίκη μέσα από την άμυνα, ωστόσο οι τραυματισμοί των Παπαπέτρου και Οσμάν μετρίασαν τη χαρά των «πράσινων».

Ο Τούρκος τεχνικός είδε την ομάδα του να τσακίζει… κόκαλα στην άμυνα στο τελευταίο μέρος του αγώνα και να τρέχει ένα σερί 21-0. Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο απόλτος πρωταγωνιστής αφού πέτυχε 19 πόντους ενώ ήταν κομβικός και στις δύο πλευρές του glass floor. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε στον πάγκο τους Ναν και Σλούκα έχοντας ένα πλάνο το οποίο δεν θα επέτρεπε στον αντίπαλο άλλα εύκολα καλάθια.

