Ο Παναθηναϊκός δίνει αύριο τον πρώτο του επίσημο αγώνα για την νέα σεζόν, με αντίπαλο την Μπότεφ Πλόβντιβ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Το “τριφύλλι” κατεβαίνει με απουσίες και ουσιαστικά ο Ντιέγκο Αλόνσο θα χρειαστεί μια “υπηρεσιακή” ενδεκάδα. Χωρίς τον Ιωαννίδη, με τους Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς από διακοπές. Αυτό επιτάσσει τον Ουρουγουανό τεχνικός να βρει λύσεις.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.