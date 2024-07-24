Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι επτά σίγουροι και τέσσερα ερωτηματικά για την ενδεκάδα με Μπότεφ (vid)

Πως θα παραταχτούν οι "πράσινοι" αύριο στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δίνει αύριο τον πρώτο του επίσημο αγώνα για την νέα σεζόν, με αντίπαλο την Μπότεφ Πλόβντιβ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Το “τριφύλλι” κατεβαίνει με απουσίες και ουσιαστικά ο Ντιέγκο Αλόνσο θα χρειαστεί μια “υπηρεσιακή” ενδεκάδα. Χωρίς τον Ιωαννίδη, με τους Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς από διακοπές. Αυτό επιτάσσει τον Ουρουγουανό τεχνικός να βρει λύσεις. 

