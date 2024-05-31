Έτοιμος να γιορτάσει στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με περισσότερους από 18 χιλ. φιλάθλους του την κατάκτηση της 7ης Ευρωλίγκας, είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» φιλοξενούν απόψε τον Άρη (20:00, EPT-3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού της Stoiximan Basket League σε ένα ματς-γιορτή, πριν το οποίο θα ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ, ένα ακόμη «βαρύ» λάβαρο με το έβδομο αστέρι!



Με αφορμή το sold out που έχει ανακοινωθεί και την κοσμοσυρροή που θα υπάρξει, ενόψει της σπουδαίας βραδιάς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καλεί, μέσω ανακοίνωσης, τους οπαδούς της να φτάσουν στο γήπεδο από νωρίς, αφού οι πύλες του κλειστού θα ανοίξουν από νωρίς, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνονιστιμός.



Πέρα, δε, απ’ όλα αυτά, στο κλειστό θα βρεθεί και ο Νίνο, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να τραγουδά live το κομμάτι «Μέχρι Τέλους».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Εν όψει της αποψινής αναμέτρησης με αντίπαλο τον Άρη Midea (31/5, 20.00) για την ημιτελική φάση των PlayOffs της Stoiximan Basket League, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:



Δεδομένου πως ο αγώνας είναι sold out και του αισθήματος ευθύνης της ομάδας προς τους φιλάθλους της, ξεκαθαρίζεται πως δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα. Γι’ αυτό δεν πλησιάζουμε στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.



Οι θύρες θα ανοίξουν στις 17:30 και οι φίλαθλοι θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους το αργότερο μέχρι τις 18:45, προκειμένου να υποδεχθούμε τους πρωταθλητές Ευρώπης, μαζί με το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague και να λάβουμε μέρος στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Εργκίν Αταμάν και των αθλητών του.



Το λάβαρο του 7ου ευρωπαϊκού θα πάρει τη θέση του στην οροφή του ΟΑΚΑ, ενώ παράλληλα θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή με πολλές δράσεις, εκπλήξεις και πλούσια δώρα για τους φιλάθλους μας, αλλά και δεκάδες δράσεις που θα λάβουν χώρα εντός και εκτός του παρκέ. Επίσης, στο ημίχρονο του αγώνα θα βραβευτούν οι αθλητές της PΑΟ BC Academy που φέτος αποφοιτούν από την Ακαδημία μας.



Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, προβλέποντας «βαριές» ποινές, άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο και τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.



Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στις θύρες του ΟΑΚΑ γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας, γι’ αυτό πηγαίνουμε νωρίς στο γήπεδο, με την ταυτότητα ή το διαβατήριό μας, για την αποφυγή της δικής μας ταλαιπωρίας.



Σε περίπτωση που σε διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, τότε πέραν της απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο από την αστυνομία, θα επιβληθεί στον κάτοχο του εισιτηρίου υψηλότατο πρόστιμο, ενώ απειλείται με σοβαρότατες ποινές και η ΚΑΕ, που μπορεί να περιλαμβάνουν το κλείσιμο της θύρας όπου συντελέστηκε η παράβαση ή ακόμα και του γηπέδου συνολικά.



Στηρίζουμε την ομάδα μόνο τη φωνή μας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε συσκευές laser και καπνογόνα, καθώς οι κυρώσεις θα είναι δεδομένες και συνδέονται με ποινές κεκλεισμένων των θυρών.



Δεν αναρτούμε πανό ή άλλες επιγραφές πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό, διότι θα επιφέρουν βαρύτατα πρόστιμα στην ομάδα μας, αλλά και αγώνες χωρίς την παρουσία σας.



Όταν έρθει η στιγμή να παρακολουθήσουμε τον αγώνα, καθόμαστε αυστηρά και μόνο στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό μας.



Η Πύλη Α’ θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών που θα λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλοντα χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, στο πλαίσιο της συναυλίας που θα διεξαχθεί σήμερα. Κατόπιν τούτου η είσοδος των φιλάθλων στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ θα γίνεται από τις Πύλες Δ’ και Β’.



Τα διαθέσιμα parking για όσους προσέλθουν στο γήπεδο με ιδιωτικά οχήματα θα είναι τα P5 και P6.



Για αυτό και για την αποφυγή της δική σας ταλαιπωρίας, συνίσταται η χρήση των Μέσω Μαζικής Μεταφοράς για την πρόσβασή σας στο γήπεδο.



Σταθμεύουμε το όχημά μας αποκλειστικά στις καθορισμένες θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται στα Parking του ΟΑΚΑ και όχι στα πεζοδρόμια, ώστε να μην παρενοχλείται η διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων.



Ακολουθούμε τις υποδείξεις των security, με σκοπό τη σωστή κατανομή των οχημάτων στα Parking και την αποφυγή της ταλαιπωρίας μας στην έξοδο.



Υπενθυμίζεται πως στους αγώνες της Stoiximan Basket League, η είσοδος των παιδιών άνω των πέντε ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.»

Εν όψει της αποψινής αναμέτρησης με αντίπαλο τον @ARISBCgr (31/05, 20:00), για την ημιτελική φάση των Playoffs της Stoiximan Basket League, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της πως οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:30! ☘️



Διαβάστε περισσότερα εδώ 👉🏻… pic.twitter.com/MZw2rsr0rg May 31, 2024

