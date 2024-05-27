Λογαριασμός
Ο Γιαννακόπουλος κάνει γυμναστική με την κούπα της Ευρωλίγκας!

Δείτε την ανάρτηση που έκανε τα ξημερώματα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Γιαννακόπουλος

Το 7ο Ευρωπαϊκό στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά τη νίκη με 95-80 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος με τις κινήσεις που έκανε δημιούργησε τη φετινή ομάδα του «επτάστερου» με τον Αταμάν, τον Σλούκα και τους άλλους παίκτες που έφερε στο «τριφύλλι», έκανε πλάκα στο Instagram, κάνοντας παράλληλα γυμναστική με τη μίνι κούπα της διοργάνωσης.

«Βαγγέλη (ο γυμναστής του), τρεις μέρες δεν έχω προπόνηση, αλλά... ΟΛΕ!», είπε στο βίντεο και ως λεζάντα έγραψε:

«Όταν θέλω κάτι, είναι ήδη δικό μου

