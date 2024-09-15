Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί έντεκα για τη «μάχη» της Τούμπας

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους «πράσινους» να κυνηγάνε το τρίποντο. Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο χρειάζεται τη νίκη για τον ψυχολογικό παράγοντα των παικτών αλλά και για να «μειώσει» την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός έχει μελετήσει πολύ με τους συνεργάτες του τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και κατανοεί πως δεν μπορεί και δεν πρέπει να του δώσει γήπεδο και χώρο. Το πλάνο του περιλαμβάνει ένα πιο «σφικτό» αγωνιστικό προσανατολισμό, με πολύ πιο κοντά τις γραμμές κι ενιαία συμπεριφορά στα μαρκαρίσματα, στις καλύψεις και στο αμυντικό transition.

