Την περίπτωση του Γουένιεν Γκάμπριελ φέρεται να εξετάζει πολύ ζεστά ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το κενό του τραυματία Ματίας Λεσόρ, όπως προκύπτει από το Ισραήλ. Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Μακάμπι διέψευσε τα περί επαφών μαζί της για τον Τζέιλεν Χορντ και ξεκαθάρισε πως ο Γαλλοαμερικανός ψηλός δεν πωλείται, ωστόσο η ομάδα του λαού ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέβιον Γουίλιαμς από τη Μακάμπι και πλέον δεν είναι απίθανο να παραχωρήσει τον Γκάμπριελ, δεδομένης και της παρουσίας των Σόρκιν, Ριβέρο και Χορντ στη front line.

Ο Γκέιμπριελ είναι 27 ετών, ύψους 2,06μ. και ταιριάζει στο προφίλ του ψηλού που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αποκτήσει έναν σέντερ που πρωτίστως θα είναι καλός αμυντικός. Μάλιστα, υπήρξε συμπαίκτης του Κέντρικ Ναν στους Λέικερς. Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1997 στο Χαρτούμ στο Σουδάν, αλλά έφυγε σε μικρή ηλικία ως πρόσφυγας στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε και στο κολέγιο του Κεντάκι. Από το 2019 ως το 2024 είχε μικρά περάσματα από ομάδες του ΝΒΑ, μετρώντας σε 166 εμφανίσεις 4,4 πόντους και 3,4 ριμπάουντ σε 12,9 λεπτά κατά μέσο όρο.

Το καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι και παρότι έχασε τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν με τραυματισμό, έχει 5,8 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,1 τάπες σε 15:06 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, σε 9 εμφανίσεις.

Με το Νότιο Σουδάν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Στο Παρίσι είχε 5,7 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 2 τάπες σε 22,7 λεπτά κατά μέσο όρο.

Σημειώνεται πως για να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Γκέιμπριελ ή οποιονδήποτε παίκτη από άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, έχει προθεσμία να το κάνει ως τις 25 Δεκεμβρίου, ειδάλλως κλείνει το «παράθυρο» και θα μπορεί να κάνει προσθήκη μόνο εκτός Ευρωλίγκας.

