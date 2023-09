Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με την Ακρόπολη - Φωτογραφίες και βίντεο από την παρουσίαση Αθλητικά 20:16, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τις εμφανίσεις που θα φοράει η ομάδα του Αταμάν κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24, αποκάλυψε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός