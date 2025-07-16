Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Λαφόντ

Προβάρει τα πράσινα ο Αλμπάν Λαφόντ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm, ο Γάλλος τερματοφύλακας αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη (16/07) στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού.

Ο 26χρονος γκολκίπερ θα έρθει στη χώρα μας μαζί με τον εκπρόσωπό του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή από τη Ναντ, με δανεισμό.

Το «τριφύλλι» αναμένεται να αποτελέσει τον τέταρτο σταθμό της καριέρας του Γάλλου, που έχει αγωνιστεί πλην των «καναρινιών», και σε Τουλούζ και Φιορεντίνα.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ρούι Βιτόρια ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Λαφόντ να κουβαλά σημαντική εμπειρία σε Γαλλία και Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.