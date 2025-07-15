Στην πόρτα της... εξόδου απ’ τον Παναθηναϊκό είναι πλέον ο Δημήτρης Λημνιός, καθώς ετοιμάζεται να αποχωρήσει έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στο «τριφύλλι», για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο 27χρονος εξτρέμ δεν ήταν στην «πρώτη γραμμή» των πλάνων του Ρουί Βιτόρια (έμεινε εκτός αποστολής κι απ' το φιλικό της Τετάρτης -16/7, 21:00- με τη Βέστερλο) κι έχονταςε στα χέρια του πρόταση από την Φορτούνα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ταξίδεψε την Τρίτη (15/7) στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ο Λημνιός θα «σπάσει» πρώτα το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» που είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών με το κλαμπ της Eredivisie.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

