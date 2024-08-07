Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη η αποστολή για Άγιαξ - Εκτός ο Βαγιαννίδης

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ (08/08, 21:00).
Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του Ντιέγκο Αλόνσο στα ματς της φετινής αγωνιστικής περιόδου.
Από την άλλη, τα προβλήματα δεν λείπουν για τους «πράσινους», καθώς εκτός της αποστολής έμεινε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο συγκεκριμένο ματς.
Αναλυτικά η αποστολή: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Αράο, Κάτρης.
Το σχετικό Δελτίο Τύπου:
«Την τελευταία του προπόνηση πριν τον αγώνα της τρίτης προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στον Άγιαξ έκανε την Τετάρτη το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι έκαναν προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Βαγιαννίδης, Νίκας.
Στην αποστολή του αυριανού αγώνα συμπεριλαμβάνονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Αράο, Κάτρης».
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.