Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη η αποστολή για Άγιαξ - Εκτός ο Βαγιαννίδης

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ (08/08, 21:00).



Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του Ντιέγκο Αλόνσο στα ματς της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Από την άλλη, τα προβλήματα δεν λείπουν για τους «πράσινους», καθώς εκτός της αποστολής έμεινε ο, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο συγκεκριμένο ματς.Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Αράο, Κάτρης.«Την τελευταία του προπόνηση πριν τον αγώνα της τρίτης προκριματικής φάσης τουκόντρα στονέκανε την Τετάρτη το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο. Οι Πράσινοι έκαναν προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οιΣτην αποστολή του αυριανού αγώνα συμπεριλαμβάνονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Αράο, Κάτρης».

