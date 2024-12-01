Παναθηναϊκός-Μαξίμοβιτς: Όταν κερδίζεις, θεωρείς πως μπορείς να νικήσεις τους πάντες

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο στα επόμενα παιχνίδια εμφανίστηκε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος μέσος του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στο pregame που θα προβληθεί στην εκπομπή SportShow πριν από τον αποψινό (1/12, 20:30) αγώνα με τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ για την 13η αγωνιστική της Super League, για το σερί νικών των «πράσινων», αλλά και τη θέση που θεωρεί ο ίδιος πως αποδίδει καλύτερα στο γήπεδο, υπογραμμίζοντας πως προτιμάει να παίζει περισσότερο ως καθαρό «οκτάρι» στο γήπεδο, προκειμένου να είναι πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

«Για κάθε ομάδα είναι σημαντική η νίκη. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, είναι αυτή που σου δίνει την αυτοπεποίθηση. Είναι καλή στιγμή όταν κερδίζεις και θεωρείς πως μπορείς να νικήσεις τους πάντες. Αντιθέτως όταν δεν έχεις νίκες, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

Όμως ο δρόμος είναι μακρύς, υπάρχει μια μακρά διαδικασία και με σκληρή δουλειά θα συνεχίσουμε και θα βελτιωνόμαστε» τόνισε αρχικά ο «Μάξι» και πρόσθεσε σε ερώτηση για το που αποδίδει ο ίδιος καλύτερα: «H αλήθεια είναι πως μου αρέσει να παίζω ως box to box μέσος, για να μπορώ να πιέζω ψηλά τον αντίπαλο και να διεκδικώ τις δεύτερες μπάλες. Μπορώ όμως ν’ αγωνίζομαι ως ανασταλτικός μέσος, αλλά δεν μου αρέσει τόσο...

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ν’ αγωνίζομαι ως "οκτάρι", ώστε να έχω τη δυνατότητα να είμαι πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να μπορώ να φθάνω πιο εύκολα στο γκολ...».

Από την πλευρά του ο Ντάνιελ Μαντσίνι υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός έχει σεβασμό προς τον Ατρόμητο, αλλά πρέπει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του: «Πήραμε τη νίκη στο Conference League και μας έκανε καλό, διότι η αλήθεια είναι πως την θέλαμε πολύ.

Θέλαμε να έχουμε συνέχεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση τον Ιανουάριο και μετά. Είναι καλό να κερδίζεις, όπως και να παίζεις. Αυτό θέλαμε, αυτό επιδιώκαμε, νομίζω ότι προχωράμε καλά και θέλουμε αυτό να κρατήσει...».

Και συμπλήρωσε για τα παιχνίδια που ακολουθούν: «Έχουμε δύο συνεχόμενους αγώνες απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι μια ομάδα την οποία σεβόμαστε πολύ, γνωρίζουμε το επίπεδο που έχει ο προπονητή της.

Όπως τόνισα πριν, σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά θα κάνουμε το παιχνίδι μας με βάσει αυτών που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση και βάσει αυτών τα οποία θα μας ζητήσει ο προπονητής μας. Θα είναι ένα ματς με έντονο συναίσθημα και θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς…».

