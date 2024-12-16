Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού για Ναν, παίζει με Αρμάνι

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν, μετά τον τραυματισμό που είχε στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Λαύριο. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε έχοντας γυρίσει ελαφρά τον αστράγαλό του και δεν έπαιξε μετά το τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στον κρίσιμο αγώνα της Τρίτης με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ.



Ο πρώτος σκόρερ των πρωταθλητών Ευρώπης θα εξεταστεί σήμερα, αλλά δεν πρόκειται να χάσει το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Ιωάννη Παπαπέτρου, που είχε νοσηλευτεί με ίωση, αλλά και του Λορέντζο Μπράουν, που είχε έναν μυϊκό σπασμό στον οπίσθιο μηριαίο. Αμφότεροι απουσίαζαν από το χθεσινό ματς. Δεδομένη, τέλος, είναι η απουσία του Μάριους Γκριγκόνις, που την περασμένη Τετάρτη υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση και θα χάσει πολλές εβδομάδες.

