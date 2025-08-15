Λογαριασμός
Και ο Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην κερκίδα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ομάδα και κόσμος έγιναν «ένα» μετά την πρόκριση στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς και στο... τελετουργικό 

Ρουί Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να δείξει ένα μεγαλοπρεπέστατο stop στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και με ήρωα τον Ντραγκόφσκι στα πέναλτι πέρασε στα playoffs των προκριματικών του Europa League και τη League Phase του Conference League.

Στο φινάλε της αναμέτρησης και με τους παίκτες να πηγαίνουν μπροστά στον κόσμο που είχε βρεθεί στην Κρακοβία για να τους στηρίξει, ακολούθησε το γνωστό τελετουργικό με την κερκίδα και τους οπαδούς να τραγουδούν γνωστό σύνθημα. Εκεί βρέθηκε και ο Ρουί Βιτόρια που συμμετείχε κανονικά, τόσο με τις κινήσεις των χεριών, όσο και με τα χοροπηδητά.

Λίγο πιο μπροστά, ο Κώτσιρας με τον Τσιριβέγια έδιναν... ρεσιτάλ, ενώ, ο Σφιντέρσκι ανέβηκε στην πλάτη του Ντραγκόφσκι.

