Παναθηναϊκός: Η σύγκριση μεταξύ των δύο off – season του Αταμάν στο Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην κορυφή της Ευρώπης, κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν πίστευε πριν από ένα χρόνο. Ο Εργκίν Αταμάν όμως είχε από την πρώτη στιγμή την πίστη ότι κάτι καλό ετοιμάζεται στο Τριφύλλι. Έτσι «έχτισε» την ομάδα όπως ο ίδιος θα ήθελε, με την οικονομική στήριξη της διοίκησης.

Ωστόσο, υπάρχει μία τεράστια διαφορά στα δύο καλοκαίρια στα οποία ο Τούρκος τεχνικός είναι στο τιμόνι του Τριφυλλιού. Την πρώτη του χρονιά έπρεπε ουσιαστικά να αλλάξει τα πάντα! Έψαξε να βρει 12 (!) καινούριους παίκτες για το… ολικό lifting των «πράσινων». Ο Παναθηναϊκός είχε βγει στην αγορά με πολλά λεφτά τα οποία από ότι φάνηκε επενδύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.

