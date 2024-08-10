Ολυμπιακοί Αγώνες: Στη μάχη για μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο -Οι ελληνικές συμμετοχές της 15ης μέρας

Η ελληνική παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» πλησιάζει προς το τέλος της και το Σάββατο (10/08) κατά τη 15η και προτελευταία ημέρα των Αγώνων, η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί σε τρία αθλήματα.

Στις 10:00 η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στον τελευταίο αγώνα της στο τουρνουά μονομαχώντας για τις θέσεις 7-8.

Στις 20:00 η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου συνεχίζουν στην καλλιτεχνική κολύμβηση με το πρόγραμμά τους στο ελεύθερο ντουέτο, μετά το τεχνικό ντουέτο της Παρασκευής (09/08).

Τέλος, στις 20:40 η Ελίνα Τζένγκο (την προσπάθειά της στηρίζει η bwin),θα συμμετάσχει στον τελικό του ακοντισμού γυναικών με στόχο μία μεγάλη επίδοση, κοντά στο προσωπικό της ρεκόρ (68,81μ.), που θα τη φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά στα μετάλλια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών:

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10:00 Αγώνες κατάταξης 7-8 (ΕΡΤ3): Ελλάδα-Καναδάς

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

20:00 ελεύθερο ντουέτο (ΕΡΤ1): Ευαγγελία Πλατανιώτη / Σοφία Μαλκογεώργου

ΣΤΙΒΟΣ

20:40 (ΕΡΤ2) τελικός ακοντισμού: Ελίνα Τζένγκο

Πηγή: skai.gr

